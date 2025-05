ICMBio abre inscrições para contratação temporária no Parque Nacional da Serra da Bodoquena

Estão abertas as inscrições para o novo processo seletivo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que prevê a contratação de um Agente Temporário Ambiental para atuar no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul. Além da vaga imediata, será formado cadastro reserva.

A oportunidade é voltada a candidatos com ensino fundamental incompleto e atuação na área de Gestão de Unidade de Conservação. A jornada será definida conforme as demandas da unidade e poderá incluir turnos diurnos, noturnos e fins de semana, em regime de escala. O salário previsto é de um salário mínimo, acrescido de benefícios.

As inscrições seguem até o dia 20 de maio e podem ser feitas presencialmente, das 8h às 16h, no escritório do parque, localizado na Rua Olívio Jacques, nº 795, bairro Vila Donária, em Bonito (MS). Também é possível se candidatar por meio do site oficial do ICMBio ou pelo e-mail: [email protected].

O processo seletivo será composto por três etapas: análise curricular, prova escrita e entrevista. O contrato terá duração de até 24 meses. A validade da seleção é de um ano, podendo ser prorrogada por mais 12 meses, caso haja necessidade por parte da administração.