Início do ano letivo 2025 trará mudanças nas escolas

O início do ano letivo de 2025 está próximo. Nas escolas da rede municipal de Campo Grande, as aulas começam no dia 10 de fevereiro, enquanto na rede estadual, o início está marcado para o dia 17 de fevereiro.

Este ano, entra em vigor a Lei 15.100/2025, que restringe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas em todo o Brasil. A medida promete transformar a rotina escolar, com o objetivo de melhorar a concentração, o aprendizado, a saúde mental e a socialização dos estudantes.

A psicopedagoga Olívia Carromeu considera que a nova lei trará benefícios psicológicos e cognitivos aos alunos, como a melhoria da concentração, redução de distrações e estímulo à socialização. “A redução de distrações contribui para uma maior capacidade de focar em tarefas cognitivas complexas, o que pode melhorar a performance acadêmica e reduzir também a ansiedade”, afirma Carromeu.

Enquanto muitas escolas ainda se preparam para implementar a medida, outras já adotam práticas semelhantes há anos. A Escola GAPPE, em Campo Grande, por exemplo, recolhe os celulares dos alunos na entrada. A diretora pedagógica, Ana Christina Fonseca, explica que a prática visa estimular o contato entre os alunos. “Os alunos precisam ter contatos um com o outro, olhar nos olhos do outro”, comenta. A medida é vista como positiva pela comunidade escolar.

Pais também apoiam a restrição. Talita, mãe de uma criança de 11 anos, acredita que a medida ajudará no desenvolvimento dos filhos, principalmente na adolescência. “Acredito que vai melhorar a concentração, aumentar o foco das crianças”, afirma.