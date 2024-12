Judiciário de MS não terá expediente em 24 dias em 2025

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) divulgou nesta terça-feira (17) o calendário de feriados e pontos facultativos para o ano de 2025. A Portaria nº 1.265, assinada pelo presidente do Tribunal, Des. Sérgio Fernandes Martins, define os dias em que não haverá expediente no Poder Judiciário estadual.

Feriados e pontos facultativos

O calendário contempla os feriados nacionais como Carnaval (3 a 5 de março), Semana Santa (17 e 18 de abril), Dia do Trabalho (1 de maio) e Natal (25 de dezembro), além de feriados estaduais e municipais.

O Dia da Justiça, comemorado em 8 de dezembro, e o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, também foram incluídos na lista de feriados, além do Dia do Servidor Público (28 de outubro) e o aniversário de Campo Grande, em 26 de agosto, este válido apenas na capital.

Quanto aos pontos facultativos, foram determinadas as seguintes datas: 2 de maio, 20 de junho, 27 de outubro e 21 de novembro. Nesses dias, servidores devem repor as horas não trabalhadas até o 25º dia útil do mês subsequente, conforme o art. 26 da Portaria nº 200/2009.

Especificidades por comarcas

Além dos feriados estaduais e nacionais, o TJMS também considerou feriados municipais, respeitando as datas instituídas por lei local nas respectivas comarcas. Algumas das datas de ponto facultativo incluem:

10 de fevereiro, em Anastácio;

7 de abril, em Nioaque;

9 de maio, em Anastácio, Iguatemi e Terenos;

12 de maio, em comarcas como Naviraí, Rio Negro e Sete Quedas;

3 de outubro, em Bonito;

28 de novembro, em Mundo Novo.

Plantão judiciário

Nos dias em que não houver expediente, o atendimento será realizado em regime de plantão judiciário. As atividades seguem as normas das Resoluções e Provimentos vigentes, garantindo suporte a casos de urgência.

O calendário completo e as especificações podem ser consultados no Diário da Justiça, garantindo que advogados, servidores e o público em geral planejem suas atividades ao longo de 2025.

*Com informações do TJMS