Leilão da nova Rota da Celulose deve ser realizado até junho, diz governador

O governador Eduardo Riedel (PSDB) confirmou nesta quinta-feira (16) que o leilão da Rota da Celulose será retomado ainda no primeiro semestre de 2025.

“Tenho uma reunião no fim de tarde para me apresentarem o projeto, e a gente vai voltar a leilão ainda no primeiro semestre. A data vai ser marcada com a B3 [Bolsa de Valores do Brasil] – ainda, mas a previsão é até junho a gente estar com esse leilão pronto”.