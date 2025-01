Mais calor e instabilidade definem o tempo em MS nesta sexta

Vinte e cinco cidades das regiões Norte, Nordeste e Leste de Mato Grosso do Sul estão sob aviso de perigo potencial de chuva intensa. Nessas cidades o volume de chuva pode alcançar os 50 milímetros no dia com ventos de até 60 quilômetros por hora, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa situação atmosférica ocorre devido a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado a disponibilidade de umidade.

No entanto, nas regiões Centro-Sul e Sudoeste, seguem com tendência de tempo mais firme e seco. São esperadas temperaturas acima da média que podem atingir valores, aliado a baixos valores de umidade relativa do ar entre 10-30%. Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais quente e seco.

Aliada a estas condições, o avanço de área de alta pressão atmosférica vinda do Paraguai contribui com o aumento da temperatura no final semana, segundo o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, as temperaturas podem ficar cerca de 5°C acima da média para o período.