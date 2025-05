Mais da metade dos casos de SRAGs em Campo Grande são em crianças

Segundo o painel de monitoramento de Síndromes Respiratórias da Coordenadoria de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), Campo Grande já recebeu 1.341 notificações de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs).

Ao todo, 733 casos notificados foram em crianças de até 9 anos de idade, o que equivale a cerca de 54,66% de todas as notificações na capital.

São 257 casos do vírus da gripe (Influenza) e 275 casos do Vírus Sincicial Respiratório (VSR), um vírus que causa sintomas semelhantes aos do resfriado, principalmente em bebês. Além disso, há 398 casos de SRAG não especificadas.

Dados do Painel de monitoramento Síndromes Respiratórias da CIEVS-CG

Dia D da Vacinação contra gripe

Hoje (10) acontece o Dia D da vacinação contra a Influenza, vírus que causa a gripe. A vacina é disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Confira os pontos de vacinação abaixo:

Drive Ayrton Senna – 8h às 17h

Drive Corpo dos Bombeiros – 8h Às 16h

E.M. Oliva Enciso (bairro Bandeira) – 8h às 11h

Unidades de Saúde da Família:

Segredo

USF Nasser

USF Presidente

Anhanduizinho

USF Dona Neta

USF Paulo Coelho

USF Los Angeles

Lagoa

USF Santa Emília

USF Coophavila

Imbirussu

USF Silvia Regina

USF Serradinho

Bandeira

USF Tiradentes (funciona das 12h às 17h)

Prosa

USF Noroeste

Centro