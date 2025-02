Mais seis são presos por "delivery" de maconha gourmet em Campo Grande

A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) prendeu mais seis pessoas, duas de manhã e quatro a tarde, envolvidas em um esquema de tráfico de drogas que utilizava o sistema de “delivery” para distribuição em Campo Grande, nesta quarta-feira (12).

A operação, que começou ontem, já contabiliza nove presos e resultou na apreensão de cerca de 9 kg de entorpecentes, incluindo maconha gourmet, haxixe e outras drogas sintéticas, como LSD.

A maconha apreendida foi descrita como “gourmet”, devido ao seu maior teor de THC (principal substância psicoativa encontrada na planta) e valor elevado no mercado. Cada quilo, adquirido por cerca de R$ 4 mil, era fracionado em porções menores para revenda, gerando lucros de até R$ 6 mil por quilo.

O valor do entorpecente variava para cada cliente. Se a pessoa que fosse comprar era de uma classe econômica alta, o preço seria maior.

Além das drogas, também foram apreendidos dinheiro, celulares, balanças de precisão e veículos utilizados para o transporte das substâncias.

De acordo com o delegado titular da Denar, Hoffman D’Ávila, a investigação, que já durava 15 dias, identificou uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre seus membros e uso de tecnologias, como transferências via Pix, para dificultar o rastreamento das transações ilícitas.