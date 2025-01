Marco dos Seguros aumenta segurança jurídica, mas já nasce com atrasados, afirma advogada

No final do ano passado, foi sancionado o Marco Legal dos Seguros (Lei 15.040/2024). A nova lei visa modernizar as regras de contratos de seguros, com o objetivo de aumentar a segurança jurídica das transações.

Rosienne Abreu Foto: Karina Anunciato

Supervisora da Carteira Securitária do escritório Lima e Pegolo Advogados (LP Adv), Rosienne Abreu destacou que, apesar do avanço, o novo marco legal já nasce atrasado.

“Ela nasce com atrasos. O mercado securitário há muito tempo está carente de uma lei específica, porque a gente ficava, de certa forma, à deriva, sem uma legislação clara para seguir. Então, eu vejo o Marco Legal como um momento de extrema importância para o mercado securitário. Especialmente em casos com divergência sobre riscos excluídos, como no seguro de vida ou no seguro de pessoas, é um ponto que realmente demandará adaptação imediata”, frisou.

O marco legal é válido para todas as categorias de seguros, resseguros, de automóvel, de vida, residencial, empresarial, ou seja, para todo o mercado securitário, destacou a advogada.

Acompanhe a entrevista completa: