Atendimento infantil é reduzido nas UPAs nesta quinta-feira

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os Centros Regionais de Saúde (CRSs) de Campo Grande operam nesta quinta-feira (13) com poucas opções de atendimento pediátrico. Apenas quatro unidades terão atendimento infantil em algum período do dia.

A UPA Cel. Antonino contará com pediatras nos três turnos: seis pela manhã, seis à tarde e seis à noite. A UPA Universitário também terá atendimento infantil nos mesmos períodos, mas apenas no plantão noturno haverá reforço, com seis médicos disponíveis.