Embrapa lança novas cultivares de soja com alta produtividade e resistência a doenças

A Embrapa e a Fundação Meridional anunciaram o lançamento de duas novas cultivares de soja: a BRS 1075IPRO e a BRS 774RR. Os materiais se destacam pela alta produtividade, resistência a doenças e adaptação ao cultivo no Centro-Oeste brasileiro. As novidades foram apresentadas durante a Tecnoshow Comigo 2025, realizada em Rio Verde (GO).

A BRS 1075IPRO é uma cultivar transgênica com tecnologia Intacta RR2PRO, que oferece resistência ao herbicida glifosato e a lagartas como a falsa-medideira. Com rendimento médio 7% superior ao de outras cultivares da região, o material também apresenta boa sanidade foliar e radicular, resistência ao cancro da haste, pústula bacteriana e outras doenças. A variedade é indicada para plantio em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.

Já a BRS 774RR também é transgênica, com resistência ao glifosato e produtividade 4,2% acima da média regional. A cultivar se adapta bem a áreas de alta fertilidade, permite plantio antecipado e se destaca pela estabilidade produtiva e arquitetura de planta. É indicada para produtores de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Minas Gerais.

Outro diferencial da BRS 774RR é sua indicação para uso em áreas de refúgio — porção da lavoura cultivada com variedades não-Bt, como forma de evitar o surgimento de pragas resistentes às tecnologias transgênicas. A prática é recomendada para manter a eficácia de cultivares como a Intacta IPRO e a Intacta2 Xtend, que contêm proteínas contra lagartas.

As sementes das duas novas cultivares podem ser adquiridas junto à Fundação Meridional. A Embrapa reforça que o uso dessas tecnologias deve estar alinhado às boas práticas de manejo integrado de pragas, com foco em sustentabilidade e produtividade no campo.