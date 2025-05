Exportações de carne suína crescem quase 16% e batem US$ 1 bilhão no ano

As exportações brasileiras de carne suína registraram forte crescimento nos primeiros quatro meses de 2025. Somando produtos in natura e processados, o país embarcou 466 mil toneladas no período, volume 15,9% superior ao do mesmo intervalo do ano anterior. A receita cambial atingiu US$ 1,09, bilhão, com alta de 29,9% na comparação com os US$ 839,6 milhões de 2024.

Em abril, os embarques somaram 129,2 mil toneladas, um avanço de 14,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. O faturamento das vendas externas no mês alcançou US$ 301,5 milhões, resultado 24,7% maior do que o registrado em abril de 2024.