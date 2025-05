Fiscalização é reforçada na fronteira com o Paraguai contra pesca irregular

A Polícia Militar Ambiental (PMA) segue com operações de fiscalização na região de Porto Murtinho, na fronteira com o Paraguai, para coibir práticas de pesca em desacordo com a legislação ambiental. As ações fazem parte de uma operação iniciada no feriado de 1º de maio e contam com apoio das subunidades de Bonito, Jardim, Bela Vista e Porto Murtinho.

Na manhã desta sexta-feira (9), agentes abordaram embarcações nas imediações da foz do rio Apa. Durante a ação, foram apreendidos equipamentos de pesca proibidos, como espinheis e anzóis de galho, que estavam sendo utilizados de forma irregular.

As operações terão continuidade ao longo do mês, com reforço nos fins de semana, quando há maior concentração de pescadores na região. A PMA mantém atuação permanente no local com o objetivo de proteger os estoques pesqueiros, sobretudo em áreas de fronteira consideradas sensíveis do ponto de vista ambiental, como o Pantanal sul-mato-grossense.