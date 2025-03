Homem é preso por maus-tratos a animais em Campo Grande

Na manhã desta quinta-feira (21), uma cadela foi encontrada em condições severas de maus-tratos em uma chácara localizada no Jardim Santa Luzia.

O animal, de pelagem preta e sem raça definida, estava amarrado a uma árvore, com a pele descamando, feridas visíveis pelo corpo, além de estar extremamente magra e com infecção na região traseira. Ao lado da cadela, havia uma vasilha com água imprópria para consumo, mas nenhum alimento foi encontrado no local.