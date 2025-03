MS tem safra recorde e Brasil pode chegar a 328,3 milhões de toneladas

A produção de grãos em Mato Grosso do Sul deve atingir 25,6 milhões de toneladas em 2025, um crescimento de 7,9% em relação ao ano anterior, segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) divulgado nesta quinta-feira (13) pelo IBGE.

O Estado se mantém como o quinto maior produtor do país, com a soja liderando a produção, seguida por milho e algodão. Entre os destaques está o algodão herbáceo, que cresceu 6,2%, alcançando 4.950 kg por hectare. O amendoim também registrou avanço expressivo, com aumentos de 21,3% e 39,1% na primeira e segunda safras, respectivamente.

O arroz teve crescimento de 0,9%, chegando a 6.700 kg por hectare. O feijão da primeira safra registrou a maior alta, com aumento de 151,6%, atingindo 1.822 kg por hectare. O milho também teve bom desempenho: a primeira safra cresceu 20,4% e a segunda, 40,3%.

A soja registrou aumento de 15,8%, alcançando 3.240 kg por hectare. Por outro lado, a cana-de-açúcar teve queda de 5,9%, totalizando 73.466 kg por hectare. A produção de uva se destacou com crescimento de 70,8%, chegando a 11.778 kg por hectare.

Na análise regional, o Centro-Oeste teve aumento de 10,7% na produção em relação a 2024. O Sudeste liderou o crescimento anual com 12,1%, seguido pelo Sul (11,7%) e Nordeste (10,2%).