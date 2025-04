Mato Grosso do Sul lidera ranking nacional de arborização urbana e acessibilidade para cadeirantes

Mato Grosso do Sul ocupa posição de destaque nacional em diversos indicadores de infraestrutura urbana, conforme revelam os dados do Censo 2022: Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, divulgados pelo IBGE.

O estado lidera em arborização urbana, com 92,44% da população vivendo em vias com árvores — o maior índice entre todas as unidades da federação.

Outro dado expressivo é a presença de rampas para cadeirantes: 41,05% dos moradores vivem em vias com essa infraestrutura de acessibilidade, também o maior percentual do país. O índice sul-mato-grossense supera com folga a média nacional, de apenas 15,2%.

“Dois em cada três brasileiros ainda vivem em vias sem rampas para cadeirantes. Em MS, o cenário é mais positivo, mas ainda distante do ideal: três em cada cinco pessoas ainda não têm acesso a esse item básico de inclusão”, destaca o IBGE.

Transporte e circulação: vias preparadas para ônibus e caminhões

No quesito capacidade de circulação de veículos, Mato Grosso do Sul também se sobressai. Quase 98% da população do estado vive em vias onde circulam caminhões e ônibus, ficando atrás apenas do Tocantins.

Apenas 1,8% dos moradores estão em ruas com circulação restrita a carros ou vans — um dos menores percentuais do Brasil.

A presença de pontos de ônibus ou vans aparece em 6,39% dos domicílios. Campo Grande concentra 79% desses pontos e lidera entre as capitais do Centro-Oeste, com 13,57% dos domicílios localizados em vias com esse tipo de infraestrutura. O estado ocupa a 10ª posição nacional neste indicador.

Iluminação, calçadas e bueiros

A iluminação pública cobre 98,88% dos domicílios sul-mato-grossenses, o que coloca o estado em 2º lugar no ranking nacional, atrás apenas de Goiás. Em Campo Grande, a taxa chega a 99,09%.

As calçadas ou passeios estão presentes em vias onde vivem 84,13% dos moradores, desempenho que coloca o estado na 12ª posição nacional. No entanto, apenas 23,39% vivem em ruas com calçadas livres de obstáculos, como buracos, desníveis ou vegetação excessiva.

O município de Costa Rica lidera internamente, com 59,64% de calçadas desobstruídas.

Já os bueiros ou bocas de lobo estão presentes em 48,34% das vias, um desempenho mediano: Mato Grosso do Sul ocupa a 13ª posição no ranking nacional.

Ciclomobilidade ainda é desafio

A infraestrutura para bicicletas segue sendo um ponto crítico: somente 1,1% da população do estado vive em ruas com ciclovias, ciclofaixas ou ciclorrotas. Isso coloca MS na 19ª colocação entre as 27 unidades da federação.

Municípios como Ivinhema (6,8%) e Japorã (6,03%) se destacam internamente, mas em 32 cidades do estado não foi registrada qualquer estrutura cicloviária.

Lideranças estaduais nos indicadores: