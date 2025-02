Menino de 8 anos morre ao tentar atravessar BR-163 em Rio Verde

Menino, de 8 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (03), ao tentar atravessar trecho da BR-163, no município de Rio Verde, a 203 quilometros de Campo Grande. Ele estava com a mãe e teria tentado cruzar a via em trecho do perímetro urbano, quando foi atropelado por uma motocicleta.

A criança sofreu traumatismo craniano e foi socorrida por equipes de saúde da CCR MSVia e do Samu. Ele foi levado para o Hospital Municipal ainda com vida, mas cerca de 10 minutos após dar entrada na unidade de saúde foi constatada a morte.

Segundo a Concessionária, o acidente ocorreu por volta das 11 da manhã de ontem (03), na altura do km 681, e por causa do acidente, as pistas da BR-163 ficaram interditadas por cerca de 20 minutos.

Manifestação

Por volta das 18h cerca de 30 pessoas entre familiares e moradores da região se mobilizaram às margens da BR-163 para protestar contra os acidentes de trânsito no local.

Os manifestantes cobram mais segurança para a travessia de pedestres na região. Equipes da Polícia Rodoviária Federal acompanharam a mobilização.

Confira a nota da CCR MSVia em relação a sinalização do trecho: