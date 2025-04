Motorista é condenado por acidente que matou a namorada em Campo Grande

Foi condenado a seis anos e três meses de prisão, em regime semiaberto, o motorista responsável por um acidente que causou a morte da própria namorada em Campo Grande. A decisão foi proferida nesta quarta-feira (9) pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da capital.

O caso aconteceu em 11 de julho de 2020, no cruzamento da Rua Onze de Outubro com a Rua Santos Dumont. De acordo com o processo, o homem dirigia em alta velocidade, sob efeito de álcool, quando perdeu o controle do veículo, invadiu a preferencial, bateu no muro de uma casa e capotou.

A mulher, que estava no banco do passageiro, foi arremessada para fora do carro e morreu no local.

A vítima sofreu traumatismo crânio-encefálico, conforme laudo necroscópico. Testemunhas relataram que o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez e conduzia o veículo de forma imprudente.

Foram encontradas garrafas de cerveja no interior do automóvel. O condutor saiu ileso do acidente, mesmo não utilizando cinto de segurança.

O réu foi preso em flagrante no dia seguinte, mas teve a prisão substituída por medidas cautelares durante o andamento do processo. Ao todo, nove testemunhas foram ouvidas.

Durante o julgamento, o crime foi desclassificado para homicídio culposo na direção de veículo automotor — quando não há intenção de matar. Além da pena de prisão, o motorista teve a carteira de habilitação suspensa pelo mesmo período da condenação e deverá pagar R$ 10 mil de indenização aos filhos da vítima.

