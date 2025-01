MS Inicia 2025 com Previsão de Chuva e Calor

O ano de 2025 começou com previsão de chuva e termômetros com máxima de 34°C em Mato Grosso do Sul. A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) é de que pancadas aconteçam durante esta quarta-feira (1º) em algumas regiões do estado.

Ainda neste primeiro dia do ano há a possibilidade de pancadas de chuvas com acumulado que pode ultrapassar 40 mm/24h e rajadas de vento acima de 60 km/h.

Em Campo Grande, o dia amanheceu com céu aberto e temperatura em 24°C , a máxima hoje deve ser de 33°C. A umidade do ar está boa na capital, acima de 80%, e a chuva é esperada a partir de amanhã, com diminuição gradativa das temperaturas até o final de semana.

Em Dourados a máxima atinge os 32°C nesta quarta-feira, assim como em Anaurilândia e Iguatemi. Em todas essas cidades estão previstas pancadas isoladas de chuva durante o dia.

Em Ponta Porã a máxima esperada é de 29°C e na região de Paranaíba e Três Lagoas a máxima não passa dos 31°C, assim como em Coxim, Camapuã, Corumbá e Aquidauna. Já Porto Murtinho registra a maior temperatura do Estado neste primeiro dia do ano atingindo os 34°C