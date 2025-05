MS registra recorde de abertura de empresas em abril com mais de 1.100 novos negócios

Mato Grosso do Sul bateu um recorde histórico na abertura de empresas em abril. De acordo com a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), foram registrados 1.118 novos empreendimentos, o maior número para o mês desde o início da série histórica, em 2000.

Pela primeira vez, o Estado superou a marca de mil novas empresas abertas em um mês de abril. O recorde anterior era de 1.038 registros.

Mais de 4,8 mil empresas abertas em 2024

Entre janeiro e abril deste ano, o Estado já contabiliza 4.868 novas empresas abertas. Todos os meses ultrapassaram a marca dos mil registros, demonstrando a força da atividade empreendedora na região.

O setor de Serviços continua liderando com folga. Em abril, foram 841 novas empresas de Serviços, seguido por Comércio (233) e Indústria (44). No acumulado do ano, são 3.663 novos negócios em Serviços, 1.034 no Comércio e 171 na Indústria.

Setores em destaque

Entre os segmentos com maior número de novos registros em abril, estão:

Consultoria em gestão empresarial (39)

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (37)

Psicologia e psicanálise (35)

Promoção de vendas (32)

Também se destacaram atividades médicas e odontológicas, transporte rodoviário de cargas e serviços de TI.