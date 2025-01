MS se consolida como segundo maior produtor de amendoim do Brasil

Mato Grosso do Sul, conhecido pela produção de soja, pecuária e celulose, desponta como o segundo maior produtor de amendoim em casca do Brasil, atrás apenas de São Paulo. O cultivo, antes concentrado em pequenas áreas de agricultura familiar, alcançou 21 mil hectares na última safra.

Ferramenta inovadora reúne dados estratégicos para antecipar riscos e aprimorar políticas públicas no enfrentamento à violência contra mulheres em Mato Grosso do Sul.

Monitor da Violência Contra a Mulher ajuda no combate à violência de gênero

Comentário de Paulo Cruz analisa a concorrência entre marcas tradicionais e montadoras chinesas no mercado nacional

O amendoim é uma alternativa viável para solos arenosos, que apresentam maior risco para o cultivo de soja, além de contribuir para a intensificação de áreas de pastagem. A produção se beneficia de tecnologia e assistência técnica, possibilitando expansão sustentável e mitigação de riscos.

A estratégia para ampliar a produção inclui a integração da cultura do amendoim com áreas de reforma de canaviais, como ocorre em São Paulo. A prática permite diversificar as possibilidades para os produtores, tornando o amendoim uma alternativa viável para a safra de verão.