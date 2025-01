Mulher trans que teve 90% do corpo queimado não resiste aos ferimentos e morre na capital

Após ter a casa incendiada e sofrer queimaduras em 90% do corpo, Pamela Myrela, uma mulher trans de 31 anos, não resistiu e morreu na manhã desta terça-feira (21), em Campo Grande. O caso ocorreu durante o final de semana, e ela estava internada em estado grave na Santa Casa desde o domingo (19). As autoras suspeitas de atear fogo na casa de Pamela estão presas preventivamente, e a família, natural de Goiás, está em Campo Grande aguardando a liberação do corpo.

Pamela e as suspeitas do crime eram garotas de programa e tiveram uma briga durante a madrugada de domingo, em uma boate. O motivo do crime seria vingança após o desentendimento.

Pamela chegou a receber atendimento médico e estava internada na Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

A delegada da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada da capital (Depac/Cepol), Cynthia Gomes, foi responsável pela prisão das suspeitas ainda durante o final de semana e acompanhou o depoimento delas, identificadas como Yara e Baby. A delegada deu mais detalhes sobre o momento do crime.

“A Yara, junto com a Babi, foram até um ponto de gasolina compraram um galão de gasolina e foram até a casa de Pamela. Chegando lá, a Yara chama pela Pamela e quando a Pamela se aproxima do portão, a Yara joga toda a gasolina ali no entorno, no portão, no muro, ali aonde estava a Pamela. A intenção dela era atingir a Pamela. E aí ela acende um isqueiro e coloca fogo em tudo. Um fogo junto de uma gasolina, aquilo inflama rapidamente e foi o que aconteceu“, contou a delegada.

Após atearem fogo na casa de Pamela, as suspeitas foram localizadas por policiais civis horas depois do ocorrido. A equipe policial contou com informações de amigos e familiares da vítima sobre a localização das possíveis autoras, que foram presas em uma pensão destinada a transexuais, no bairro Amambai, região central da capital.

Yara e Baby já passaram por audiência de custódia e agora seguem presas preventivamente durante o decorrer do processo. E, após a morte de Pamela ser confirmada nesta terça-feira, haverá alterações na pena das suspeitas, conforme explicou a delegada Cynthia Gomes.

“A prisão delas, que inicialmente foi o flagrante, foi convertida em prisão preventiva. Elas vão ficar presas no curso do processo. Elas foram autuadas inicialmente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Qualificado pelo motivo fútil e qualificado pelo emprego de fogo, que é uma outra qualificadora. No entanto, com a morte da Pamela, vai haver a alteração. Elas vão ser responsabilizadas, mas agora na modalidade consumada, porque não se trata mais de homicídio tentado, tendo em vista que a vítima veio a óbito“, explicou a delegada.

Enquanto o caso continua na Justiça, a família de Pamela, natural de Goiás, está em Campo Grande aguardando a liberação do corpo e conta com a ajuda de amigos e conhecidos para arcar com os custos do translado.

A mãe de Pamela, dona Iraides Rosa, relembra o carinho sempre presente na relação com a filha e afirma que espera justiça.

“Era a minha filha mais velha, companheira, estava morando longe mas me ligava todo dia, queria saber como é que eu estava, ligava para a irmã. Todo final de ano ela ia me ver, isso para ela era sagrado, ver a avó. Então a gente não esperava isso, ela foi passar o final de ano com nós, ela vem para cá na quarta e acontece isso com ela no domingo […] Ela era uma pessoa alegre, feliz, brincalhona. Morava aqui há uns 10 anos e gostava muito daqui. Eu espero justiça, que a pessoa que fez isso pague pelo que fez“, disse a mãe.

A conselheira da Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATMS), Kensy Palácio, também falou sobre o ocorrido e trouxe o posicionamento da associação.