Na disputa pela presidência da OAB-MS, Lucas Rosa não poupa críticas à atual gestão

No próximo dia 22 de novembro, em torno de 12 mil advogados do estado vão às urnas para eleger novos conselheiros e a diretoria que estará à frente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB-MS) no triênio 2025-2027.

E, nesta quinta-feira (14), a rádio CBN Campo Grande realizou a primeira entrevista com um dos candidatos a presidente da OAB-MS neste pleito. Representando a chapa “Renovação: OAB de Todos”, Lucas Rosa participou ao vivo do Jornal CBN CG.

Aos 36 anos, o advogado constitucionalista, mestre em Direito Constitucional, se coloca na disputa como alternativa à atual gestão da instituição.