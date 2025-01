Na região Sul, pontos de alagamento deixam carro submerso e causam lentidão no trânsito

Quem passou pela Avenida Costa e Silva durante a noite deste domingo (26) e manhã desta segunda-feira (27), se deparou com diversos pontos de alagamento, principalmente no entorno da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), na região Sul da Capital.

Ainda durante a noite de ontem, a Rua Portuguesa, na Vila Albuquerque, registrou um grande acúmulo de água com a chuva e o despachante bélico passava pelo local por volta de meia-noite, quando foi surpreendido com a altura da água, que chegou a submergir metade do carro.

“Na volta para casa resolvi passar por aqui para cortar caminho e acabei ficando ilhado aqui, meu carro até flutuou em uma certa altura e fiquei aqui até umas duas da manhã até os bombeiros chegarem para me resgatar. Ainda estou fazendo um levantamento dos estragos, mas a água invadiu tudo, inclusive o motor. Por cima o prejuízo é de pelo menos uns R$ 6 mil“, contou Diego.

Diego está em Campo Grande há um ano e meio e não conhecia a região. Ele conta que falta sinalização para que o mesmo não aconteça com outras pessoas.

“Foi a primeira vez que eu passei nessa rota. Mas eu acho o seguinte, já que não tem condições de arrumar esse ponto de alagamento, pelo menos deviam sinalizar a rua para que os motoristas tomem mais cuidado ou desviem do local“, afirmou.

O alagamento na Rua Portuguesa é um problema crônico da região, conforme o sindico e proprietário de um condomínio no local, José Coelho.

“Isso aí já vem há muitos anos, eu venho presenciando isso daí. Eu já presenciei um carro que a água levou e derrubou lá embaixo. Então, assim, precisa ser feito alguma coisa. Eu não sei porque que ainda está desse jeito, se é uma rua de muito acesso. Agora, com o crescimento dos bairros aqui próximo, o movimento é muito grande“, disse José.

Trânsito

Ainda na região Sul, em frente à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), na Avenida Costa e Silva, o trânsito segue lento devido à um ponto de alagamento. Duas faixas estão com trânsito liberado devido ao acúmulo de água e o local foi sinalizado por equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

Confira mais imagens e informações na participação ao vivo: