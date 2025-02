No Centro da Capital, ação de vacinação para pets reforça proteção contra a raiva

Os tutores de cães e gatos podem vacinar os animais contra a raiva, neste sábado (8), no Centro da Capital, a partir das 14h. A ação programada até as 17 horas, pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), será realizada no Pátio Central Shopping.

Além da vacinação, por meio do Castramóvel, serão disponibilizados os outros serviços essenciais para a saúde dos animais como coleta de sangue para diagnóstico de leishmaniose visceral canina e cadastro para castração: os donos de animais poderão se cadastrar para a castração gratuita de cães e gatos.

Para ter acesso ao serviço de castração dos animais, além da inscrição, é necessário comprovar renda de até 3 salários mínimos. Neste caso, não é necessário levar o animal para o cadastro.

Durante a tarde, também será realizada a exposição de modelos didáticos e orientações sobre acidentes com animais peçonhentos.

Raiva

No final de janeiro (31), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande confirmou o primeiro caso de raiva em morcego este ano no município. No ano passado, foram confirmados seis casos de raiva em morcegos.

O animal foi encontrado no bairro São Francisco, na região central da cidade. O bicho foi recolhido pelas equipes do CCZ e submetido a exames laboratoriais, atestaram a presença do vírus.

Segundo a Sesau,“não há motivo para preocupação, pois a região passou recentemente por uma campanha de vacinação antirrábica, garantindo ampla cobertura preventiva. Dessa forma, não será necessário realizar bloqueio vacinal no local”, detalhou em nota.

Entre as ações preventivas, a orientação é evitar qualquer contato direto com morcegos, especialmente, se forem encontrados caídos no chão ou apresentarem comportamento anormal. Crianças, idosos e animais domésticos devem ser mantidos afastados.

Contato

Caso encontre um morcego nessa situação, a população deve acionar imediatamente o CCZ pelos telefones (67) 3313-5000 ou (67) 2020-1794 (horário de plantão).