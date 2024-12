No Natal, arcebispo de Campo Grande avalia trabalho no ano e antecipa ações do Jubileu Ordinário de 2025

Será lançada no próximo domingo (29), em Mato Grosso do Sul, a Campanha Jubileu Ordinário 2025. Com o tema “Peregrinos da Esperança”, a campanha é mais uma forma de celebrar o nascimento de Jesus Cristo.

“Já fazem muitos séculos que a Igreja celebra a data. No início, era algo mais espaçado: de 200 em 200 anos, depois de 100 em 100, de 50 em 50 e, mais recentemente, a cada 25 anos se celebra o mistério da encarnação. 2025 marcará 2025 anos do nascimento de Jesus, portanto, 2025 anos do mistério da encarnação”, explicou Dom Dimas.

Ao todo, em Mato Grosso do Sul, sete igrejas funcionarão como pontos de referência para peregrinações.

“Em primeiro lugar, a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio; o Santuário Perpétuo Socorro; o Santuário da Adoração Perpétua; o Santuário Nossa Senhora Aparecida de Bandeirantes; o Santuário de Santo Antônio de Terenos; a Paróquia Nossa Senhora de Abadia; e o Santuário São Judas Tadeu. Durante o ano, as paróquias vão escolher uma dessas igrejas para realizar peregrinações, e ali haverá toda uma catequese”, detalhou.

Outra novidade anunciada este ano é a canonização de Carlo Acutis. O primeiro milagre do santo influencer, reconhecido pela Igreja, ocorreu em 2013 na Igreja São Sebastião, em Campo Grande. Um menino de seis anos, que sofria de grave doença no pâncreas, foi totalmente curado após tocar uma relíquia de Carlo Acutis – um pedaço de sua camisa. A canonização de Carlo Acutis está programada para ocorrer em abril do próximo ano.

Nesta quarta-feira (25), feriado de Natal, durante entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa abordou também assuntos sensíveis como conflitos agrários, incêndios florestais e impactos ambientais.

“O tema da Campanha da Fraternidade do ano que vem é a Ecologia Integral. É a sétima vez que a Igreja traz esse tema para reflexão. A ecologia integral abrange não só o verde, mas toda a vida no universo e, naturalmente, além do ser humano, a vida dos animais, das plantas e de toda a criação. Tudo isso deve levar os católicos a uma consciência de sua corresponsabilidade”, destacou o arcebispo de Campo Grande.

