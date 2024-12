No CBN Finanças desta terça-feira (17), o colunista do Jornal CBN Campo Grande, Hudson Garcia, analisou o impacto dos calotes de grandes obras e empreendimentos em fornecedores terceirizados nas economias locais, especialmente em cidades de pequeno porte.

O assunto ganhou destaque com a iniciativa da Arauco, empresa de celulose, que recentemente reforçou suas práticas de compliance para evitar problemas de inadimplência com terceirizados em suas obras no município de Inocência.

Acompanhe a análise completa: