O futuro da biodiversidade em jogo na COP 16

A Colômbia recebe, nesta semana, os olhares do mundo para a COP16, a Conferência das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica. O encontro, que se estende até 1º de novembro, tem como principal desafio colocar em prática as metas ambiciosas estabelecidas na COP15, como a proteção de 30% do planeta e a restauração de ecossistemas até 2030.

Na coluna CBN Meio Ambiente desta segunda-feira (28), Fernando Garayo, comentou que no centro das discussões está o Quadro Global para a Biodiversidade, um acordo que visa frear a perda acelerada de espécies e habitats em todo o globo.