O paradoxo do financiamento climático

Um paradoxo vem afetando diretamente a agenda climática global: os países que mais necessitam de recursos financeiros para combater as mudanças climáticas são também aqueles que enfrentam as maiores barreiras para obtê-los. Brasil, Índia e África do Sul, com papéis essenciais na transição para uma economia de baixo carbono, ilustram bem esse dilema.

Na coluna CBN Meio Ambiente desta quarta-feira (22), Fernando Garayo apontou que esses países abrigam biomas essenciais, grandes populações e economias em crescimento, além de serem responsáveis por uma parcela significativa das emissões globais de gases do efeito estufa.