Operário-MS é eliminado da Copa do Brasil

Operário-MS foi eliminado da Copa do Brasil após perder para o Criciúma por 1 a 0, em jogo realizado no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O gol da vitória do Criciúma foi marcado por Morelli, aos 9 minutos do primeiro tempo.

O time Sul-mato-grossense começou o jogo de forma nervosa, errando passes e dando chances ao Criciúma. A equipe do Catarinense, por sua vez, aproveitou as oportunidades e marcou o gol que garantiu a vitória.

Arthur Ayres, torcedor do galo contou que suas expectativas era de empate, mas reconhece e potencial do Criciúma e diz que agora é se preparar para o Estadual que o operário é o favorito.

“Expectativa para o jogo não era boa, nas melhores expectativas era empatar e levar para os pênaltis, porque a gente sabe da força do Criciúma, infelizmente veio com a nossa desclassificação, a derrota. Mas eu acho que é um jogo que pode dar confiança para o time, para fazer uma boa reta final estadual, chegar a mais um título estadual e chegar embalado para a disputa da série D”

Agora, o Criciúma avança para a segunda fase da Copa do Brasil, enquanto o Operário-MS se concentra no Campeonato Estadual.