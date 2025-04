Operário sofre derrota nos minutos finais e se prepara para enfrentar SAF pela Série D

O Operário Futebol Clube estreou na Série D do Campeonato Brasileiro com uma derrota amarga. Jogando fora de casa, a equipe sul-mato-grossense perdeu por 1 a 0 para o Cianorte, do Paraná.

O gol, que definiu o placar, saiu nos minutos finais, frustrando a expectativa de um empate que parecia encaminhado.

O lance decisivo ocorreu aos 52 minutos do segundo tempo, quando o camisa 10, do Cianorte, Caíque, marcou de cabeça, numa falha da defesa.

O time da casa ainda teve dois gols anulados na partida. Cianorte e Operário voltam a se enfrentar no dia 20 de julho, no final da primeira fase do Brasileirão.

Com o revés, o Operário concentra agora seus esforços na recuperação para a próxima rodada. A equipe sul-mato-grossense vai enfrentar o Monte Azul (SP) que recentemente se transformou em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e tem ligação direta com o ex-jogador Emerson Sheik, amigo pessoal do atacante Neymar.

A SAF é considerada uma das mais estruturadas do país fora da elite nacional, com investimentos pesados em categorias de base e infraestrutura. Para o Operário, o confronto representa uma oportunidade de buscar a recuperação e, ao mesmo tempo, medir forças contra um projeto ambicioso que mistura gestão empresarial e paixão pelo futebol.

A partida será disputada no próximo sábado (26), às 18h (horário de MS), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Brasileirão Série D

Ao todo, 64 clubes participam da competição, que começou neste sábado (19). Além do Cianorte e Monte Azul, o GRUPO A7, do Operário, reúne Goiatuba (GO), Inter de Limeira (SP), Uberlândia (MG), Cascavel (PR) e Itabirito (MG).

Nesta primeira fase da Série D estão previstas 14 rodadas onde os confrontos são de ida e volta. Os quatro primeiros colocados de cada um dos oito grupos avançam para a próxima fase, que será de de mata-mata.