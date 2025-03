Parte de MS está sob alerta de chuvas intensas nesta sexta-feira (7)

Nesta sexta-feira (7), o tempo ficará nublado, com alerta para perigo potencial de chuvas intensas em parte do estado, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A região se estende do Norte ao Sul e a Oeste de Mato Grosso do Sul, abrangendo o Pantanal sul-mato-grossense e a região Central. (Veja mapa abaixo em destaque a área amarela)

Ao todo, são 37 municípios onde há possibilidade de acúmulo de chuva de até 30 milímetros por hora (mm/h) e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora (km/h), entre eles Campo Grande, Coxim, Maracaju e Corumbá.

E o alerta de grande perigo para a onda de calor permanece na faixa Sudeste do estado, onde as temperaturas estão 5°C acima da média há mais de cinco dias.

Hoje, os termômetros podem atingir 39°C em Porto Murtinho e 38°C em Corumbá. Dourados e Três Lagoas podem registrar 37°C nesta tarde, enquanto Coxim chega aos 36°C. Já a temperatura máxima prevista para Campo Grande é de 33°C.