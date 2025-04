Pesquisa aponta variação de até 258,81% no preço do ovo de Páscoa

Levantamento do Procon de Mato Grosso do Sul aponta variação de até 258,81% no preço do ovo de Páscoa, em Campo Grande. A maior diferença encontrada foi no preço do ovo de Páscoa sabor chocolate branco (120g), cujo preço variou entre R$ 38,99 e R$ 139,90, dependendo do estabelecimento.

Entre os produtos com menor variação, destaca-se o confeito de chocolate colorido de 200 gramas, com diferença de 1,07% entre o menor preço, R$ 65,29, e o maior, R$ 65,99. Esses dados demonstram como a escolha do local de compra pode impactar no orçamento do consumidor.

A orientação do Procon é não comprar por impulso, verificar o orçamento e quais as possibilidades de presentear. Além disso, o Procon reforça a importância de conferir atentamente a rotulagem dos produtos. Os rótulos devem conter informações claras sobre peso, quantidade, composição e características, além do prazo de validade.

A pesquisa foi realizada entre 8 e 14 de abril, em 15 estabelecimentos com 73 itens pesquisados. Para conferir a pesquisa clique aqui.