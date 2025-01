Planejamento financeiro: consórcio é opção para ampliar patrimônio

A dificuldade de organizar o orçamento financeiro familiar para a aquisição de bens e serviços tem incentivado cada vez mais as pessoas a buscarem alternativas para assumir um compromisso com o futuro. Entre as opções financeiras para a realização de metas econômicas está a contratação de consórcios.

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, o desenvolvedor regional da Ademicon – Norte/Centro-Oeste, uma administradora de imóveis, consórcios e veículos, Rodrigo Trevisan, explicou as diferenças entre consórcio e financiamento. Segundo ele, a compra por meio de um grupo ajuda na programação de parcelas.

“O consórcio é uma economia colaborativa através de um grupo no pagamento de parcelas, sem juros. Assim, a pessoa pode realizar a compra programada de forma parcelada, oferecendo vantagens para o orçamento mensal e contribuindo para a capacidade financeira do usuário”, resumiu Trevisan.

Entre as modalidades de parcelamento, o consumidor pode optar por sequências mais curtas ou mais prolongadas. “Tem de 15 a 20 meses até 240 meses, dependendo da escolha de cada cliente”. O prazo prolongado, inclusive, é considerado uma vantagem, segundo o desenvolvedor, já que o consumidor pode reduzir o valor da parcela sem acréscimo de juros.

Ele detalhou as aquisições por meio das cartas de crédito e as possibilidades de consórcios para o público do agronegócio.

Acompanhe a entrevista completa: