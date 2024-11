Polícia Civil prende suspeito de feminicídio em Itaporã e recupera arma do crime

A arma utilizada no crime foi localizada pela polícia em uma churrasqueira próxima à residência do suspeito.

São 200 vagas para candidatos com formação em Magistério ou Normal Médio, com remuneração de R$ 2.500 para jornada de 40 horas semanais

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), estima-se que aproximadamente 72 mil novos casos de câncer de próstata surjam anualmente no Brasil. Este é um dos tipos de câncer mais frequentes entre os homens, mas a boa notícia é que, quando diagnosticado em estágios iniciais, as chances de tratamento eficaz e de um bom prognóstico […]

Motivação do crime

Segundo as investigações, a motivação do crime seria o ciúme do ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento. A vítima havia registrado um boletim de ocorrência contra ele por perseguição e solicitado medidas protetivas.

Investigação em andamento

Durante o interrogatório, o suspeito preferiu permanecer em silêncio. Ele será encaminhado para a audiência de custódia.

*Com informações da PCMS