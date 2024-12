Polícia prende suspeitos de homicídio em Campo Grande

Dois homens investigados por envolvimento em um homicídio foram presos pela Polícia Civil na tarde de quinta-feira(19), em Campo Grande. A ação foi realizada no bairro Jardim dos Estados e teve a participação das Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Durante a operação, os agentes também encontraram drogas, armas de fogo e dinheiro.

O caso começou a ser investigado em novembro de 2022, um homem de 25 anos, foi morto a tiros no bairro das Moreninhas. Desde o início, a polícia trabalhou com a hipótese que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas, motivado por uma disputa de território.

Após meses de investigações, dois homens foram identificados como suspeitos, um deles morador do condomínio onde ocorreram as prisões.