Pollon não liga ser preso por defender a liberdade de expressão

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) arrumou briga com o governo Lula ao propor PEC em defesa da liberdade de expressão absoluta. Ele fez contundentes críticas às ameaças de processos contra quem criticar medidas do governo. Hoje, na avaliação do parlamentar, todas as críticas estão sendo classificadas de fake news. Ninguém pode mais discordar das medidas públicas.

Pollon reagiu com a proposta da PEC e avisou preferir ser preso por criticar as medidas consideradas abusivas a ficar calado. Para ele, até seria honroso parar na cadeia por defender a liberdade de expressão.

A ideia da PEC ganhou corpo com a grande repercussão do vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o monitoramento do PIX, que teve mais de 200 milhões de visualizações nas redes sociais e forçou o governo a revogar a medida. O vídeo levantou a questão o que é liberdade de expressão e o que é fake news.

O governo acusa Nikolas de mentir sobre a taxação do PIX e acionou a Polícia Federal para instauração de inquérito. Não foi isso o que ele disse. Apenas insinuou que a Receita Federal poderia enquadrar o trabalhador com tributos se não comprovar gastos acima de R$ 5 mil e de R$ 15 mil na pessoa jurídica.

Pollon postou vídeo em seu Instagram falando sobre as ameaças de processo. Ele não encontrou no Código Penal nenhum dispositivo tipificando de crime contra as críticas às medidas públicas do governo.

Ele criticou, ainda, parte da imprensa que ataca a direita por criticar o governo. Mesmo assim, defende a liberdade de expressão absoluta.

E por falar de Pollon, ele é o único parlamentar de Mato Grosso do Sul a participar da posse de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos.

