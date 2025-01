Previsão aponta dia quente com possibilidade de chuva nesta quinta-feira em MS

O calor continua marcante em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (2), mesmo com a possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a temperatura máxima prevista para o Estado é de 32ºC, com maior destaque para a região sudoeste.

A previsão é típica do verão, com sol predominante e chuvas decorrentes do aquecimento diurno. A formação de instabilidades atmosféricas é favorecida pelo deslocamento de ventos no sentido horário em níveis médios da atmosfera, e pela presença de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e a Argentina, que impulsiona calor e umidade para o Estado.

Em Campo Grande, os termômetros variam entre 22ºC e 29ºC, com previsão de chuvas isoladas. Dourados e Anaurilândia devem registrar mínimas entre 21ºC e 23ºC, com máxima de 31ºC. No sul do Estado, Ponta Porã e Iguatemi têm mínima de 22ºC e máxima de até 30ºC.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, Corumbá e Porto Murtinho terão temperaturas mínimas entre 23ºC e 25ºC, com máximas de até 31ºC. Ao norte, Coxim e Paranaíba podem chegar a 31ºC, enquanto as mínimas ficam na casa dos 23ºC.