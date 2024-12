Produtor rural é multado em mais de R$ 26 mil por falta de licença ambiental para confinamento de gado

Um produtor rural de Itaquiraí foi multado em R$ 26.500 por falta de licença ambiental para o confinamento de gado. A propriedade fica a mais de 400 quilômetros de distância de Campo Grande.

A multa corresponde a R$ 50 por animal confinado. Ao todo, no momento da vistoria, foram encontrados 530 bovinos confinados. Os piquetes estavam equipados com cochos de concreto, e a ração era preparada no barracão da propriedade.

O local possuía nove piquetes, cada um com cerca de 2.200 m² e capacidade para até 80 animais adultos, totalizando espaço para 720 bovinos.

O auto de infração foi finalizado, nesta terça-feira (3), depois de quase 10 dias de avaliações de dados e análises de satélites. A ação de patrulhamento foi realizada pela 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (2º BPMA) e teve início no dia 23 de novembro. A falta de licença ambiental está prevista na Resolução SEMADE nº 9/2015.

O gado foi apreendido e deixado sob responsabilidade do proprietário, que foi notificado a paralisar imediatamente a atividade até sua regularização junto ao órgão ambiental competente. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Itaquiraí.