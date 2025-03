Programa de ensino de línguas amplia oferta de cursos e inclui novos idiomas

O Programa de Extensão de Ensino de Línguas (Progeli), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), está com inscrições abertas para novas turmas no primeiro semestre de 2025.

Com quase três décadas de atuação, o projeto oferece cursos de diversos idiomas e, neste ano, amplia a grade com a inclusão de guarani e japonês.

As aulas terão início no dia 24 de março e seguem até 12 de julho, totalizando 50 horas. Entre os cursos disponíveis estão inglês, espanhol, italiano, alemão, francês, Libras e português como língua de acolhimento, voltado para refugiados e estudantes internacionais.

De acordo com o coordenador do programa, Elton Furlanetto, a proposta do Progeli é aliar teoria e prática no ensino de línguas, proporcionando um espaço de aprendizado tanto para os alunos quanto para os professores em formação.

“Grande parte dos docentes são estudantes do curso de Letras, que têm a oportunidade de aplicar metodologias recentes no ensino de idiomas. Isso torna o programa um ambiente dinâmico, que acompanha as necessidades dos participantes”, explica.

As aulas serão ministradas por estudantes ou servidores da UFMS, com supervisão de professores orientadores. Os cursos são ofertados presencialmente e de forma on-line, por meio de encontros síncronos no Google Meet.

Valores e isenção de taxa

O pagamento da matrícula é único e varia conforme o curso escolhido. Para a maioria dos idiomas, a taxa é de R$ 450 no boleto ou R$ 470 no cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento.

Cursos de Libras e Guarani têm valores reduzidos, enquanto o curso de português como língua de acolhimento é gratuito. Estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica podem solicitar isenção da taxa mediante comprovação no Cadastro Único do Governo Federal.

Além das aulas, os participantes terão acesso a plantões de dúvidas semanais de forma remota. Para obter o certificado ao final do curso, é necessário ter pelo menos 75% de frequência e média final igual ou superior a 6,0.

Mais informações sobre os horários e inscrições podem ser consultadas no site do programa.

*Com informações da UFMS