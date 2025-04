Riedel defende ambiente de negócios sólido e sustentabilidade como diferencial de MS

Durante a abertura do Fórum Agro, nesta quinta-feira (10), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), reforçou o posicionamento do Estado como referência nacional em desenvolvimento sustentável, atração de investimentos e solidez no ambiente de negócios.

Segundo ele, a construção desse cenário é fruto de uma estratégia clara, baseada nas vocações naturais de MS: produção de alimentos, transição energética e sustentabilidade.

“Mato Grosso do Sul traçou uma linha muito clara de onde quer chegar. Temos uma fortaleza global nesses três pilares, e é a partir deles que estamos estruturando o crescimento do Estado. É o que nos diferencia no Brasil e no mundo”, afirmou.

Estado com maior crescimento econômico do país

Riedel ressaltou que a expectativa é de que Mato Grosso do Sul seja, em 2025, o Estado com o maior crescimento econômico do país. Segundo ele, esse resultado é reflexo direto do ambiente favorável para os negócios, que tem atraído grandes grupos privados e impulsionado a industrialização de diversas cadeias produtivas.

O governador citou o exemplo recente da Arauco, que está investindo o equivalente a todo o orçamento estadual em uma nova fábrica. O empreendimento, que emprega atualmente cerca de 3.800 trabalhadores na construção, beneficiará mais de 400 mil hectares na região, abrindo oportunidades para produtores locais e gerando empregos de qualidade.

“Hoje temos um problema bom: está faltando gente para trabalhar no Estado. Isso mostra o quanto a nossa economia está girando”, destacou.

Competitividade e segurança jurídica

Eduardo Riedel afirmou que a competitividade tributária, a segurança jurídica e a ordem pública são premissas inegociáveis para garantir o progresso. “Não aceitamos invasões ou desordem. Um ambiente produtivo precisa de regras claras e respeito ao direito de todos”, disse.

O governador também pontuou a importância de manter diálogo com o setor produtivo e com a iniciativa privada, inclusive buscando parcerias em outros estados. Ele mencionou a recente missão no Paraná, onde foram firmadas articulações com cooperativas interessadas em industrializar suas produções em solo sul-mato-grossense.