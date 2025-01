Risco na BR-262: caminhão da década de 60 sem manutenção transportava gado

Um flagrante inusitado surpreendeu agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa segunda-feira (13), na BR-262, em Terenos, Mato Grosso do Sul. Sob forte chuva, os policiais interceptaram um caminhão em péssimo estado de conservação, trafegando sem limpador de para-brisa e com apenas o farol direito funcionando, colocando em risco a segurança na rodovia.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o problema ia além das falhas aparentes. Fabricado há 60 anos, o caminhão Mercedes-Benz LAP 321, ano 1965, apresentava uma série de irregularidades que evidenciavam a falta de manutenção.

O veículo tinha pneus rasgados, faróis e sinaleiras quebrados, cinto de segurança sem fivela, banco do motorista danificado, ausência de quebra-sol e de outros itens de segurança na cabine. Além disso, estava sem tacógrafo, equipamento obrigatório para monitoramento de veículos de carga. (Vídeo abaixo)

O documento do caminhão estava vencido, e havia débitos de R$ 2.437,00 junto ao Departamento de Trânsito. Na carroceria, o veículo transportava bovinos destinados a uma fazenda em Dois Irmãos do Buriti, a 84 quilômetros do local da abordagem. Os animais foram transferidos para outro veículo para concluir a viagem.

Proprietário multado e CNH suspensa

O proprietário do caminhão foi multado por várias infrações, somando 40 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que foi suspensa, informou o inspetor da PRF Tércio Baggio.

O caminhão foi recolhido ao pátio do Detran e, para recuperá-lo, o proprietário precisará quitar os débitos pendentes, as novas multas, o custo do guincho e as diárias do estacionamento. A PRF estima que a dívida total ultrapassará R$ 10 mil, fora o custo de manutenção do veículo para que possa voltar a transitar.