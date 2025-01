Ronaldo Viana lança música nova e celebra carreira solo

O CBN Cultural desta sexta-feira (17) foi ao som do sertanejo com o cantor e compositor Ronaldo Viana. Natural do Piauí, ele veio para Campo Grande em 2011 e começou carreira solo no ano passado.

Viana conheceu a música aos nove anos de idade, inspirado pelo avô. “Ele não deixava eu pegar no violão, não deixava mesmo. Daí, quando ele saía, eu pegava o violão escondido e começava a tocar. E aí eu aprendi assim, só de ver ele tocando mesmo”.

Ao longo da carreira, chegou a passar por bandas de forró, até chegar a Mato Grosso do Sul e se encontrar no sertanejo. “E eu gosto muito. Falou em moda apaixonada é comigo mesmo”.

O cantor lançou recentemente a música “Solidão no Álcool”, de composição própria. A letra é baseada na história de um amigo de Ronaldo. “Essa música fala das dores de um homem apaixonado e da falta que seu amor lhe faz”.

