Saúde segue sem previsão para o recebimento dos testes de dengue no estado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que até a amanhã desta terça-feira (21), “o Ministério da Saúde não forneceu aos estados informações detalhadas sobre a data ou previsão para o recebimento dos insumos de teste rápido para dengue”.

Na segunda-feira (20), o Ministério da Saúde anunciou que vai distribuir 6,5 milhões de testes rápidos para diagnóstico de dengue em todo o país.

Para a distribuição dos testes, foi utilizado o critério da proporção de notificação dos casos suspeitos de dengue em cada estado durante as últimas semanas epidemiológicas.

A informação sobre a distribuição dos testes foi confirmada na segunda-feira (20) pelo Ministério da Saúde, durante reunião do Centro de Operações de Emergência em Saúde. Segundo a pasta, a distribuição vai começar na próxima semana e os gestores estaduais serão orientados por meio de uma nota técnica com critérios de uso.

Para Mato Grosso do Sul, a previsão é de que sejam enviados quase 42 mil testes. De acordo com a SES, só neste ano foram registrados 298 casos suspeitos e 25 confirmados de dengue. Até o momento, não há registro de mortes pela doença no estado.

Selvíria, Jateí, Antônio João e Paraíso das Águas lideram o ranking dos municípios com maior incidência da doença em MS.

Especialistas em saúde pública alertam que, como as chuvas são mais frequentes nesta época, o número de casos pode aumentar nas próximas semanas.