Secretária alerta para aumento de casos respiratórios em Campo Grande

Com a circulação expressiva de vírus respiratórios em Campo Grande, a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, fez um apelo direto à população: vacinar-se contra a gripe é uma medida essencial não apenas para evitar internações, mas também para conter o avanço das síndromes respiratórias, que hoje já representam 50% dos atendimentos nas unidades de urgência da capital. Entre as crianças, esse percentual chega a 70%.

Durante entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, a gestora afirmou que a tendência é de alta nos casos nas próximas três semanas. “É um momento de alerta. A vacina ajuda a prevenir formas graves da doença, como pneumonias que levam à UTI. Temos doses disponíveis e precisamos que a população procure os postos”, reforçou​.

Descarte de 82 mil doses preocupa gestão

Rosana também lamentou o desperdício de 82 mil doses da vacina contra a gripe em 2024, devido à baixa procura. “É dinheiro público que foi jogado fora, mas, mais grave ainda, é a chance de proteção que foi desperdiçada. Isso reflete diretamente em internações e agravamento de casos que poderiam ser evitados”, disse.

Segundo a secretaria, a campanha de vacinação contra a gripe começou antes do previsto, com 125 mil doses distribuídas para a rede municipal. Até agora, 53.908 doses foram aplicadas, sendo mais de 33 mil em idosos e cerca de 3.700 em crianças — os dois grupos prioritários. Também foram vacinadas 970 gestantes, além de pessoas com comorbidades e trabalhadores da área de segurança pública​.

Autodeclaração é suficiente para comorbidades

Pessoas com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca ou renal podem se vacinar mesmo sem laudo médico. A campanha segue o modelo de autodeclaração.

“Se o cidadão disser que é diabético ou hipertenso, isso basta para receber a vacina. A confiança no paciente é fundamental. Não vamos dificultar o acesso”, garantiu Rosana.

A vacinação está disponível em todas as unidades de saúde da família, nos horários normais de atendimento, além de campanhas em supermercados, shoppings e no sistema drive-thru aos finais de semana.

Máscaras e cuidados continuam recomendados

A secretária também chamou atenção para o uso de máscaras em locais com aglomeração, principalmente entre idosos e pessoas com sintomas gripais. “A máscara continua sendo um gesto de cuidado com o outro. Ela nunca foi proibida. Quem está com tosse, coriza, dor de garganta, deve usar. Isso protege os demais”, orientou.

Rede de proteção foi acionada em caso de bebê morto após evasão da UPA

Rosana comentou ainda o caso do bebê que morreu dias após ter sido retirado da UPA Universitário pelos pais, sem autorização médica — fato revelado ontem. Segundo ela, a criança havia sido atendida em tempo adequado, com indicação de observação. A saída da unidade foi feita de forma irregular.

“Não existe essa história de ‘alta a pedido’. Médicos não devem liberar pacientes em casos de risco. Quando há evasão, a rede de proteção é imediatamente acionada: o Conselho Tutelar é informado, assim como o Ministério Público, para que providências sejam tomadas”, explicou​.

Confira a entrevista na íntegra: