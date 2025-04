Secretário aponta reestruturação como causa para queda de 60% nas matrículas da EJA

O secretário estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, Hélio Daher, avalia que a redução de mais de 60% nas matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos últimos dez anos é reflexo direto de políticas voltadas à correção da distorção idade-série.

Segundo ele, a queda aponta para uma mudança estrutural e desejada no sistema educacional.

“Temos que lembrar que a EJA é um termômetro da falha histórica que o Brasil tem em garantir que os estudantes cumpram sua escolaridade no tempo certo. Com o tempo, e especialmente na última década, Mato Grosso do Sul vem adotando uma série de programas para reduzir essa necessidade”, afirmou durante entrevista ao programa Microfone Aberto.

De acordo com o Censo Escolar, o número de matrículas na EJA no estado caiu de 43.886 em 2014 para 17.185 em 2024. No mesmo período, o total de escolas que oferecem essa modalidade também recuou, passando de 301 para 190.

Daher explicou que as turmas da EJA são abertas sob demanda, o que permite uma concentração em menos escolas. Segundo ele, a ampliação da oferta via ensino a distância (EAD), desde 2023, também contribuiu para essa reestruturação.

“Hoje temos centros em Campo Grande e Dourados que oferecem EAD para estudantes de outros municípios, o que reduz custos sem perder qualidade”, disse.

Atendimento especializado e crescimento nas matrículas

Durante a entrevista, o secretário também comentou o crescimento expressivo das matrículas na educação especial no estado, que aumentaram 71,78% na última década, segundo dados do MEC.