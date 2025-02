Segundo feminicídio de 2025 é registrado em MS

A jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, foi morta a facadas dentro de casa pelo ex-noivo na tarde desta terça-feira (13), em Campo Grande. Esse é o segundo caso de feminicídio registrado no estado em 2025 e o primeiro na Ccapital.

Horas antes do crime, Vanessa havia procurado a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) para denunciar agressões e solicitar medida protetiva, que foi concedida. No fim da tarde, ao retornar à residência onde morava com o agressor para retirar seus pertences, foi atacada com três golpes de faca na região do tórax.