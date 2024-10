Semana começa com aviso de chuva intensa para 54 municípios de MS

A última semana de outubro (28) começa com aviso de chuva intensa em 54 municípios de Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em 13 cidades da região Nordeste, o volume acumulado de chuva intensa pode alcançar os 100 mm/dia com ventos intensos que podem alcançar os 100 km/h.

Nos demais municípios, o acumulado de chuva fica entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e as rajadas de ventos podem chegar aos 60 km/h. As regiões impactadas são: Norte, Nordeste e Noroeste do estado.

Em Campo Grande a temperatura pode chegar aos 29 graus, nesta segunda-feira. Na região Sul do estado, Ponta Porã e Dourados devem registrar máxima de 30 graus.

Em Coxim, apesar da chance de chuva, o calor predomina com 34 graus de temperatura máxima. Em Três Lagoas, a previsão indica máxima de 31 graus. Na região Pantaneira: Corumbá deve alcançar os 35 graus e Porto Murtinho 36 graus.