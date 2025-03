Semana do Artesão começa com programação aberta ao público

A 17ª Semana do Artesão começa hoje (19), com estreia no BioParque Pantanal e ocorre em diferentes pontos da cidade com programação diversificada, estendendo-se até 25 de março.

São feiras, shows, palestras e oficinas abertas ao público e gratuitas, com objetivo de promover a valorização e visibilidade do trabalho artesanal no estado e incentivar a cultura sul-mato-grossense.

O evento permite o incentivo de artesãos e lojistas no empreendedorismo, com ações de fomento, geração de renda e capacitação. A Semana do Artesão é realizada em parceria com a Prefeitura, Secretaria Executiva de Cultura e Sebrae/MS. A programação completa está no site do MS Cultural.

*Com informações Governo de MS e PMCG