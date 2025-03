Sistema do Detran-MS se integra ao Ministério da Justiça e reforça monitoramento de veículos

Uma ferramenta de monitoramento veicular utilizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) foi integrada ao sistema do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ampliando a vigilância sobre veículos furtados e roubados em todo o país.

A partir dessa interligação, a tecnologia do Centro Integrado de Vigilância Viária (CISV) passa a ter acesso a registros nacionais de ocorrências, tornando-se uma aliada das forças de segurança estaduais e federais.

Antes da atualização, o sistema operava apenas com informações de Mato Grosso do Sul. Agora, com o cruzamento de dados em tempo real, as autoridades locais conseguiram recuperar, na última semana, três veículos que haviam sido furtados em outros estados: Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

Operação e recuperação de veículos

Entre os casos recentes, um SUV, com registro de furto em Itaquaquecetuba (SP), foi identificado ao passar por uma das câmeras de monitoramento na rodovia federal entre Aparecida do Taboado e Paranaíba.

Carro furtado em SP foi identificado em MS – Foto: Reprodução/Governo de MS

O alerta foi emitido pelo CISV e a abordagem ocorreu em uma praça de pedágio. O condutor alegou que o veículo estava locado no nome da mãe desde novembro de 2023.

Outro automóvel localizado foi uma picape leve, encontrado em Ponta Porã com apoio do sistema de monitoramento. O carro possuía restrição de furto em Maringá (PR). No momento da abordagem, os ocupantes disseram que pegaram o veículo no Paraguai, mas não souberam informar detalhes sobre a origem do carro. O caso foi encaminhado à delegacia.

Em Dourados, agentes de fiscalização do Detran-MS apreenderam um Sedan, furtado em Sabará (MG). O motorista, dono de uma garagem na cidade, afirmou que havia comprado o carro de um garagista em Campo Grande e apresentou apenas uma procuração para eventual transferência de titularidade.

Momento da abordagem ao Sedan – Foto: Divulgação/Governo de MS

Durante a investigação, a polícia descobriu que o antigo proprietário registrou falsamente o furto para tentar recuperar o veículo por meios ilegais. Ele será indiciado por falsa comunicação de crime.

Impacto na segurança viária

A ampliação do sistema do CISV é vista como um avanço para a segurança nas rodovias do estado, especialmente por Mato Grosso do Sul ser rota de tráfico de veículos furtados e roubados.

O gerente especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS, Ruben Ajala, destacou a importância da nova ferramenta. “Essa integração fortalece nossa colaboração com as forças de segurança municipais, estaduais e federais, permitindo uma resposta mais ágil na recuperação de veículos e prevenção de crimes”, afirmou.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, o aprimoramento da tecnologia atende às demandas de segurança do estado. “Nosso objetivo é garantir inovações que beneficiem a população. Com essa integração ao sistema nacional, reforçamos o monitoramento das rodovias, sobretudo nas áreas de fronteira”, explicou.

*Com informações do Governo de MS