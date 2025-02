Soja recua 1% em Chicago enquanto mercado aguarda relatório do USDA

Na coluna Agro Mercado desta segunda-feira (10), Fabiano Reis fala sobre a queda de 1% da soja na Bolsa de Chicago durante o pregão eletrônico da madrugada. Segundo Fabiano, o mercado seguiu sem grandes movimentações à espera do relatório do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), que será divulgado nesta terça-feira (11).

Outra fator que segue gerando a atenção do mercado e dos produtores é o clima, devido a forte onda de calor no Sul do Brasil que avança para o Mato Grosso do Sul, Sudeste e Nordeste, afetando a produção. A colheita avança, com média nacional de 12%, enquanto no Mato Grosso do Sul os números variam entre 12% e 21%, mas com perdas de até 50% no Sul do estado.